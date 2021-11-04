В России назвали объективную цену на нефть

Цена нефти в районе 80 долларов за баррель объективно отражает ситуацию на рынке. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает «Интерфакс».

При этом он отметил, что существует множество факторов, способных повлиять как на рост стоимости нефти до 100 долларов за баррель, так и на снижение цены. Все будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса, также необходимо учитывать сезонный фактор — в течение четвертого квартала и первого квартала снижается спрос на нефтепродукты, пояснил Новак.

2 ноября аналитики Bank of America подсчитали, что к лету 2022 года цена на нефть марки Brent вырастет до 120 долларов за баррель. Аналитики подчеркнули, что мировой энергетический кризис, подстегнувший цены на уголь и газ, уже ускорил рост нефтяных фьючерсов на биржах Лондона и Нью-Йорка. В следующем году ралли продолжится и будет подкреплено высоким спросом на бензин, дизельное топливо и керосин.

В середине октября Владимир Путин признал возможным подорожание нефти до 100 долларов за баррель.