Цены на нефть рекордно выросли

Цена на нефть марки WTI превысила 85 долларов за баррель впервые с октября 2014 года

Цены на нефть марки WTI установили рекорд, превысив 85 долларов за баррель впервые с октября 2014 года. На 16:05 по московскому времени в понедельник, 25 октября, декабрьские фьючерсы WTI на бирже ICE торговались по 85,03 доллара (плюс 1,52 процента по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии). Нефть марки Brent на 16:05 выросла до 85,56 доллара (плюс 1,12 процента).

Рекорду способствовало сокращение глобального предложения и рост спроса на топливо в США и ​​в других странах по мере восстановления экономики после спада, вызванного пандемией, пишет Reuters.

В конце октября эксперты предсказали подорожание нефти марки Brent до 100 долларов за баррель. Директор Института энергетики и финансов Марсель Салихов предположил, что популярность мазута и дизельного топлива вырастет из-за высоких цен на природный газ. Тем не менее, ценовой скачок не станет продолжительным, считает Салихов, поскольку страны-участницы ОПЕК+ не смогут поддерживать высокий уровень дисциплины при выполнения условий соглашения по сокращению добычи.

Всемирный банк считает нефть альтернативой газу в ближайшей перспективе. Там рассчитывают, что в 2022 году стоимость нефти составит около 74 долларов за баррель. Снижение цен банк ожидает во второй половине следующего года.