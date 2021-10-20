В «Росгеологии» раскрыли способ не допустить конца эры нефти

Гендиректор «Росгеологии» Сергей Горьков заявил в интервью РБК, что нефти хватит настолько, насколько будут развиты технологии.

Он отметил, в последнее время не обнаруживается крупных месторождений, а компании не добывают сырье на шельфе на глубине более 500 метров. «Изученность Мирового океана — всего десять процентов, то есть мы, в принципе, просто не понимаем до конца, какими мы обладаем богатствами», — подчеркнул Горьков.

При этом глава «Росгеологии» предупредил об истощении изученных запасов полезных ископаемых в России. «Мы движемся по инерции. А что будет через 30 лет?» — задался он вопросом. Собеседник РБК также раскрыл способ не допустить конца эры нефти — он уверен, что добывающим компаниям нужно развивать технологии.

Рентабельных запасов нефти России при нынешних технологиях извлечения хватит не более чем на 21 год, об этом в сентябре заявил временно исполняющий главы Роснедр Евгений Петров. При этом он подчеркнул, что срок увеличится по мере усовершенствования способов добычи трудноизвлекаемых запасов. Самым перспективным регионом для разведки запасов нефти Петров назвал Западную Сибирь.