Президент России Владимир Путин предупредил об исчерпании нефти. По его словам, когда спрос мирового рынка на нее вырастет, нефть будет просто неоткуда брать. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с заседания дискуссионного клуба «Валдай».

В ОПЕК+ наращивают объемы добычи, но далеко не все страны могут быстро это делать, заметил Путин. «Далеко не все нефтедобывающие страны в состоянии быстро нарастить нефтедобычу. Это процесс долгосрочный, цикл большой», — пояснил он.

Ранее Путин говорил о планетарных запасах нефти и газа в России. «Если посмотреть глобально, то запасы России носят неограниченный, планетарный характер», — констатировал он.

Президент не исключает, что нефть может подорожать до 100 долларов за баррель. Он добавил, что Россия не стремится ограничивать добычу нефти, чтобы стоимость «выросла до небес». По мнению Путина, все действия на энергорынке должны быть «плавными и сбалансированными».