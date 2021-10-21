Президент России Владимир Путин оценил дефицит газа в Европе. По его словам, он может составить до 70 миллиардов кубометров и это рукотворный результат энергетической политики Еврокомиссии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с заседания дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее Путин указывал, что Россия не заинтересована в росте цен на газ. Он отметил, что снижение потребления газа в странах Евросоюза (ЕС) может сказаться и на российских компаниях, в том числе на «Газпроме». «Мы не в безвоздушном пространстве находимся, и то, что происходит на мировом энергетическом рынке, так или иначе отражается и на нас», — заявил президент.

Между тем в Европе уже признали риск закрытия предприятий из-за роста цен на газ. «Мы видим, что из-за скачка цен многим семьям сложно сводить концы с концами, а также видим компании, которые рискуют закрыться», — рассказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Причиной энергетического кризиса глава ЕК назвала восстановление мировой экономики, которое повлекло увеличение потребления, и стремительно выросшие цены на газ. При этом фон дер Ляйен отметила, что «Газпром» выполнял свои долгосрочные контракты по поставкам в Европу, но «не ответил на более высокий спрос, как это было ранее».

Цены на газ в Европе стремительно выросли за последние месяцы на фоне сокращения поставок из России и Норвегии и более высокого спроса на энергию. 6 октября стоимость газа подобралась к отметке в две тысячи долларов за тысячу кубометров, но затем снизилась после слов Путина о возможном расширении поставок.