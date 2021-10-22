Ценам на нефть предсказали дальшейший рост

Цены на нефть продолжат рост, могут преодолеть отметку в 100 долларов за баррель. К такому выводу пришли аналитики газеты «Известия».

Стоимость одной баррели марки Brent поднялась до 86 долларов — это наивысший показатель за последние три года. По данным экспертов, причиной роста цен стал мировой энергетический кризис. Эксперты отмечают, что за последние недели природный газ в Европе и Азии подорожал до рекордных отметок и практически не падает ниже тысячи долларов за тысячу кубометров. Вместе с тем фиксируют рекордные цены на уголь в крупнейших странах Азии, в том числе — в Китае. По словам аналитиков, в таком случае, нефть дорожает

На фоне ситуации на рынке эксперты заговорили о новом «суперцикле» — долговременном периоде увеличения цен на большинство видов сырья. В последние шесть-семь лет баланс цен устанавливался благодаря добыче в США сланцевого сырья, отличающейся низкой себестоимостью и возможностью быстро запускать, консервировать и перезапускать буровые установки. Однако, считают эксперты, после простоя за время пандемии коронавируса и последовавшего из этого разорения компаний в ближайшем будущем американским нефтяникам не удастся быстро нарастить объемы добычи. На осень этого года количество рабочих буровых в США упало до 400. Это в два с половиной раза меньше, чем три года назад, когда цены достигали примерно тех же уровней.

Директор института энергетики и финансов Марсель Салихов уверен, что из-за неспособности американского сланцевого сырья сбалансировать рост спроса и цен на нефть с высокой вероятностью стоимость баррелей продолжит расти. Он пояснил, что текущие рекордно высокие цены на природный газ делают выгодным использование мазутной и дизельной генерации — это создает дополнительный спрос на нефть и приводит к краткосрочному росту цен. «Вполне возможно, что в ближайшие месяцы они могут приблизиться или достигнуть уровня $100 за баррель», — подытожил он.

Ранее Всемирный банк назвал использование нефти в качестве замены природному газу главной причиной повышения ее цены и спроса. Ожидается, что средняя стоимость нефти составит 70 долларов за баррель в 2021 году и 74 доллара в 2022 году на фоне роста спроса.

