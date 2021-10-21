Названа главная причина повышения цены нефти

Всемирный банк назвал использование нефти в качестве замены природному газу главной причиной повышения ее цены и спроса. Об этом сообщает ТАСС.

Всемирный банк ожидает, что стоимость нефти составит 70 долларов за баррель в 2021 году и 74 доллара в 2022 году на фоне роста спроса.

Как отмечает Всемирный банк, цены на энергоносители резко подскочили в третьем квартале 2021 года и останутся повышенными в 2022 году. «Это усилит инфляционное давление в мире и может привести к смещению экономического роста от стран-импортеров энергоносителей к странам-экспортерам», — говорится в заявлении банка. Ожидается, что цены начнут понижаться во второй половине 2022 года.

Цены на газ в Европе выросли за последние несколько месяцев. Причиной послужило сокращение поставок из России и Норвегии, а также более высокий спрос на энергию. Стоимость газа 6 октября приблизилась к отметке в 2000 долларов за тысячу кубометров, после чего снизилась из-за слов президента России Владимира Путина о возможном увеличении поставок.

В октябре Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало отчет, согласно которому подорожание газа в Европе повлияет и на другие энергетические рынки. Эксперты ожидают, что высокие цены на газ приведут к дополнительному спросу на нефть в 500 тысяч баррелей в сутки, поскольку промышленность переходит на нефть, так как она обходится дешевле газа.