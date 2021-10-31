Заявление Путина о нефти за 100 долларов встревожило США и Японию

США, Японию и Индию встревожило заявление президента России Владимира Путина о возможном повышении стоимости нефти до 100 долларов за баррель. Об этом пишет Bloomberg.

«Американские, японские и индийские официальные лица разговаривали между собой в частном порядке, также они общались с другими крупными потребителями и производителями нефти», — отметили авторы статьи. Уточняется, что эти разговоры начались около трех недель назад и особенно интенсивно ведутся в последние дни, когда цена на нефть превысила 85 долларов за баррель.

По данным Bloomberg, США, Япония и Индия оказывают значительное давление на страны, входящие в ОПЕК +, чтобы увеличить поставки нефти для компенсации значительного роста цен на бирже.

В середине октября Владимир Путин признал возможным подорожание нефти до 100 долларов за баррель. 15 октября цена нефти марки Brent превысила значения 2018 года и колебалась вокруг отметки в 85 долларов за баррель. На фоне подорожания нефти по отношению к доллару и евро укрепился рубль.