Цены на газ в Европе достигли 1100 долларов за тысячу кубометров впервые с конца октября

В ходе торгов во вторник, 16 ноября, цены на газ в Европе подскочили и впервые с конца октября достигли отметки в 1100 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF выросла до 1110 долларов, что на 17,8 процента выше расчетной цены понедельника — 942,3 доллара.

Поводом для резкого роста цен стало решение Германии приостановить сертификацию газопровода «Северный поток-2». Это решение будет действовать до момента, пока швейцарский оператор проекта Nord Stream 2 AG не создаст дочернюю компанию для эксплуатации немецкого участка.

В рейтинговом агентстве Fitch предположили, что проект может быть запущен к концу отопительного сезона. Ранее агентство Bloomberg подсчитало, что сертификацию «Газпрома» при желании могут растянуть на срок до 8 мая. Новое требование дополнительно затягивает процесс.