В бундестаге назвали бессмысленным затягивание регистрации «Северного потока-2»

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал затягивание сертификации «Северного потока-2» бессмысленным и заявил, что энергообеспечению Германии не должны мешать идеологические расхождения. Заявление политика передает «Интерфакс».

Эрнст считает, что промедление в регистрации российского трубопровода ведет к росту цен на газ и мешает скорейшему обеспечению ФРГ топливом. Депутат обвинил Федеральное сетевое агентство Германии том, что решение откладывается без причины.

«Вместо того чтобы срочно сертифицировать крайне необходимый для газового снабжения трубопровод, федеральное агентство без какой-либо нужды затягивает ввод в эксплуатацию своим толкованием права», — приводит RT другое заявление Эрнста.

Ранее Федеральное сетевое агентство уведомило «Газпром» и другие стороны соглашения, что приостановило сертификацию газопровода по юридическим причинам.

Цена на газ в Европе 16 ноября снова превысила отметку в 1000 долларов. Уровень цен осенью 2021 года превышает пятилетний максимум в несколько раз.