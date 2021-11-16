Цены на газ в Европе вернулись к тысяче долларов

В начале торгов во вторник, 16 ноября, цены на газ в Европе вновь вернулись к тысяче долларов за тысячу кубометров. На максимуме они доходили до 1036 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 11:25 стоимость скорректировалась до 1033 доллара. Рост по сравнению с закрытием торгов понедельника составляет 5,7 процента.

Поводом для нового витка подорожания газа стал отказ «Газпрома» бронировать дополнительные мощности украинской газотранспортной системы (ГТС) на декабрь, а также отсутствие в ходе аукциона заявок на бронирование мощностей газопровода «Ямал-Европа» на тот же период.

Таким же образом российская компания вела себя в прошлые месяцы, однако на этот раз участники рынка ожидали изменений политики поставок. На прошлой неделе «Газпром» объявил о завершении заполнения российских хранилищ и переключении на прокачку в Европу.

Однако, как рассказал глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон, реального увеличения поставок не наблюдается. «Газпром» действительно довел объем прокачки до того, что прописан в контракте, но еще год назад транзит был в два раза выше. В свою очередь российская компания указывает, что в связи с поставками в первой половине года действующий контракт с Украиной на транзит будет даже перевыполнен.