Украина опровергла увеличение поставок российского газа в ЕС

Сообщения «Газпрома» об увеличении транзита в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС) не соответствуют действительности. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

По его словам, рост поставок опровергают факты — по состоянию на 11 ноября прокачка составляет 109 миллионов кубометров в сутки, то есть ровно тот объем, что прописан в контракте. Дополнительных поставок российская компания не заказывала.

Макогон объяснил, что перед этим прокачка действительно какое-то время была ниже минимального оплаченного объема, но к середине недели просто вернулась на обычный уровень. Украинский топ-менеджер заметил, что год назад в тот же самый день транзит составлял 178,4 миллиона кубометров, а в 2019-м — 277,3 миллиона.

О доведении объемов прокачки до 109,3 миллиона кубометров в сутки «Газпром» сообщил накануне. Это почти в два раза больше, чем составляла прокачка по состоянию на 1 ноября.

Слова главы Оператора ГТС Украины объясняются тем, что до осени «Газпром» регулярно выкупал дополнительные гарантированные мощности для транзита. В первые десять месяцев средний объем прокачки составлял 115,9 миллиона кубометров. А в нынешней ситуации компания, несмотря на кризис в Европе, по-прежнему не вернулась на прошлый уровень поставок.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть другой маршрут поставок природного газа в Европу — газопровод «Ямал-Европа». На такой шаг Минск готов пойти, если Польша закроет границу с республикой.