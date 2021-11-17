Цена на газ в Европе выросла

На торгах в среду, 17 ноября, цена газа в Европе выросла и прибавила 5 процентов по сравнению с предыдущим закрытием. По данным биржи ICE, стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF превысила 1150 долларов за тысячу кубометров.

На открытии торгов цена составляла 1133,4 доллара за тысячу кубометров, а вскоре выросла до 1166 долларов. В общей сложности за три торговых дня расчетная цена подскочила более чем на 20 процентов.

Поводом для резкого роста цен стало решение Германии приостановить сертификацию газопровода «Северный поток-2». Это решение будет действовать до момента, пока швейцарский оператор проекта Nord Stream 2 AG не создаст дочернюю компанию для эксплуатации немецкого участка. Как отмечал министр экономики немецкой земли Саксония-Анхальт в ФРГ Свен Шульце, решение о приостановке сертификации газопровода грозит производственными убытками и ростом цен.