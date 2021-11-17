В ФРГ рассказали о последствиях приостановки сертификации «Северного потока-2»

Свен Шульце, министр экономики немецкой земли Саксония-Анхальт в ФРГ, рассказал о негативных последствиях приостановки процесса сертификации компании Nord Stream 2 AG, сообщает РИА Новости.

По словам Шульце, решения немецкого регулятора относительно работы «Северного потока-2» могут принести производственные убытки и рост цен. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Магдебурге. «Я вижу большую проблему в том, что "Северный поток-2" будет работать не всю всю зиму, о чем сейчас совершенно точно стало известно», — сказал политик.

Ранее эту ситуацию прокомментировал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что Кремлю не хотелось бы видеть в действиях Берлина политических мотивов. «Пока что в том, что касается официальной позиции, в первую очередь Германии, которая является реципиентом этого проекта, мы не слышали каких-то политических заявлений на сей счет», — заявил дипломат.

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии уведомило «Газпром» и другие стороны соглашения по «Северному потоку-2», что приостановило сертификацию газопровода по юридическим причинам.