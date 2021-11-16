В России прокомментировали приостановку сертификации «Северного потока — 2»

Германия пока что не делала России политических заявлений в связи с приостановкой сертификации «Северного потока — 2». Таким образом ситуацию прокомментировал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

«Пока что в том, что касается официальной позиции, в первую очередь Германии, которая является реципиентом этого проекта, мы не слышали каких-то политических заявлений на сей счет», — заявил дипломат. Он отметил, что Кремлю не хотелось бы видеть в действиях Берлина политических мотивов.

Отдельно Чижов разъяснил, что приостановка сертификации трубопровода не означает ее отмены. «С чем это связано, откровенно говоря, надо разобраться, прежде чем делать выводы», — добавил он. Также постпред РФ в Брюсселе отверг версию того, что действия Берлина связаны с миграционным кризисом на польско-белорусской границе.

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии уведомило «Газпром» и другие стороны соглашения по «Северному потоку — 2», что приостановило сертификацию газопровода по юридическим причинам.