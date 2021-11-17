В Германии раскрыли возможную причину задержки сертификации «Северного потока-2»

Член немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Альберт Брайнингер заявил, что задержка сертификации оператора газопровода «Северный поток-2» может быть обусловлена политическими причинами. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, решение немецкого регулятора приостановить сертификацию связано с желанием выиграть время для формирования новой правительственной коалиции ФРГ. При этом Брайнингер отметил, что в данной ситуации трудно сказать, какой компонент преобладает — политика или немецкая бюрократия. Он также добавил, что регулятор, вероятно, нашел формальный повод для отказа.

Помимо этого, немецкий политик подчеркнул, что на данный момент нет никаких признаков полного отказа Германии от «Северного потока-2», потому что в стране есть значительные силы, которые заинтересованы в успешной реализации проекта.

Ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что Германия пока что не делала России политических заявлений в связи с приостановкой сертификации «Северного потока-2». «Пока что в том, что касается официальной позиции, в первую очередь Германии, которая является реципиентом этого проекта, мы не слышали каких-то политических заявлений на сей счет», — заявил дипломат. Он отметил, что Кремлю не хотелось бы видеть в действиях Берлина политических мотивов.

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии уведомило «Газпром» и другие стороны соглашения по «Северному потоку-2», что приостановило сертификацию газопровода по юридическим причинам.

