В ЕС обсудили с Украиной приостановку сертификации «Северного потока-2»

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон провела переговоры с министром энергетики Украины Германом Галущенко по приостановке сертификации оператора газопровода «Северный поток-2». Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

Симпсон по итогам беседы отметила, что Европейский союз (ЕС) продолжит поддерживать Киев касательно энергической безопасности. Она также подчеркнула, что это была крайне важная встреча, на которой обсудили последнюю информацию, касающуюся «Северного потока-2».

Ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что Германия пока что не делала России политических заявлений в связи с приостановкой сертификации «Северного потока-2». «Пока что в том, что касается официальной позиции, в первую очередь Германии, которая является реципиентом этого проекта, мы не слышали каких-то политических заявлений на сей счет», — заявил дипломат. Он отметил, что Кремлю не хотелось бы видеть в действиях Берлина политических мотивов.

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии уведомило «Газпром» и другие стороны соглашения по «Северному потоку-2», что приостановило сертификацию газопровода по юридическим причинам.

