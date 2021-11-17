Цены на газ выросли на фоне новостей о сдвиге запуска «Северного потока-2»

Стоимость газа в Европе выросла на 1 процент на фоне новостей о «Северном потоке-2»

Цены на газ в Европе выросли на 1 процент на фоне новостей о сдвиге запуска «Северного потока-2». По данным, биржи ICE сейчас стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составляет около 1182 за тысячу кубометров.

Поводом для роста стала информация о том, что запуск газопровода может быть отложен до марта 2022 года из-за проблем с сертификацией. Источники в немецком правительстве указывали, что «Газпрому» необходимо создать дочернюю компанию швейцарского оператора проекта Nord Stream 2 AG, после чего передать ей собственность и права в Германии. Только после этого регулятор будет готов возобновить процесс сертификации, чтобы потом передать его на рассмотрение Еврокомиссии.

Ранее Германия приостановила сертификацию газопровода «Северный поток-2». Как отмечал министр экономики немецкой земли Саксония-Анхальт в ФРГ Свен Шульце, решение о приостановке сертификации газопровода грозит производственными убытками и ростом цен.