В Кремле оценили связь «Северного потока-2» с кризисом в Европе

Дмитрий Песков: сертификация «Северного потока-2» и энергокризис в Европе не взаимосвязаны

Сертификация «Северного потока-2» и энергетический кризис в Европе не взаимосвязаны. Такую оценку дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что сертификация российского газопровода является сложным процессом, и это было понятно с самого начала. «Компания-оператор выполняет все необходимые требования регулятора, собственно, мы вчера видели достаточно оперативную реакцию компании "Северный поток-2"», — заявил Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что сертификация Северного потока-2 и энергетический кризис — это два разных процесса, которые происходят в одной области и не являются взаимозависимыми. По словам Пескова, необходимо набраться терпения. «Здесь, естественно, мы как российская сторона убеждены что сам по себе проект важен для Европы», — рассказал пресс-секретарь.