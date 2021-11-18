В Польше назвали способ для России добиться сертификации «Северного потока-2»

Cотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Шимон Кардась в беседе с Energetyca24 назвал способ, благодаря которому Россия может добиться сертификации газопровода «Северный поток-2». По его мнению, для этого его нужно «разделить» на две части.

Польский аналитик указал на «слабость» обновленной Газовой директивы Евросоюза, распространяющейся только на территориальные воды страны-члена ЕС, в которой заканчивается трубопровод, в данном случае Германии. «Податель заявки намекает, что газопровод следует "разделить" на две части: ту, на которую распространяется европейское право (примерно пять процентов) и ту, на которую оно не распространяется (95 процентов)», — пояснил Кардась.

Как считает эксперт, одобрение Еврокомиссией и Берлином такого подхода позволит «Газпрому» и его партнерам эксплуатировать «Северный поток-2» на более выгодных условиях, поскольку в этом случае большая часть проекта будет выведена из-под действия «Отпадет необходимость учета норм, которые требуют, например, предоставить доступ третьим сторонам», — добавил Кардась.

16 ноября Германия приостановила сертификацию газопровода «Северный поток-2». Источники в немецком правительстве отмечали, что запуск газопровода может быть отложен до марта 2022 года из-за проблем с сертификацией.

Они также указывали, что «Газпрому» необходимо создать дочернюю компанию швейцарского оператора проекта Nord Stream 2 AG, после чего передать ей собственность и права в Германии. Только после этого регулятор будет готов возобновить процесс сертификации, чтобы потом передать его на рассмотрение Еврокомиссии. Представитель Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) отказался комментировать информацию о переносе запуска «Северного потока-2» на март 2022 года.

