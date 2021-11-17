В Бундестаге раскрыли цель отсрочки сертификации газопровода «Северный поток-2»

Комиссия ЕС и США намерены помешать запуску российского газопровода «Северный поток-2», чтобы сделать проект более дорогим, нанести ущерб России и получить конкурентные преимущества для американского газа. Цель отсрочки сертификации трубопровода раскрыл в комментарии «Ленте.ру» депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

По словам политика, этим решением Федеральное сетевое агентство (BNetzA) и Федеральное правительство поддерживают инструментализацию проекта. «Еврокомиссия хочет помешать проекту в ущерб европейским потребителям газа», — указал Котре.

Депутат обратил внимание, что задержке сертификации поспособствовали причины, не относящиеся к энергетическому сектору. Политик считает, что текущая ситуация — это лишь демонстрация силы.

«Страдают потребители газа в Германии и Европе. Кроме того, из-за подрыва безопасности инвестиций страдает надежность Германии. Однако рост цен и приближающаяся зима усилят недовольство горожан», — заключил Котре.

Ранее стало известно, что из-за приостановки сертификации газопровода «Северный поток-2» поставки по этому маршруту могут начаться не раньше марта. «Газпрому» необходимо создать дочернюю компанию швейцарского оператора проекта Nord Stream 2 AG, после чего передать ей собственность и права в Германии. Только после этого регулятор будет готов возобновить процесс сертификации, чтобы потом передать его на рассмотрение Еврокомиссии.