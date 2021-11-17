Во Франции отреагировали на приостановку сертификации «Северного потока-2»

Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь в ходе брифинга в среду, 17 ноября, отреагировал на решение германского регулятора приостановить сертификацию оператора российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Париж принял к сведению данное решение. Атталь добавил, что оно не требует комментариев французской стороны.

Ранее Германия приостановила сертификацию газопровода «Северный поток-2». Как отмечал министр экономики немецкой земли Саксония-Анхальт в ФРГ Свен Шульце, решение о приостановке сертификации газопровода грозит производственными убытками и ростом цен.

Источники в немецком правительстве отмечали, что запуск газопровода может быть отложен до марта 2022 года из-за проблем с сертификацией. Они также указывали, что «Газпрому» необходимо создать дочернюю компанию швейцарского оператора проекта Nord Stream 2 AG, после чего передать ей собственность и права в Германии. Только после этого регулятор будет готов возобновить процесс сертификации, чтобы потом передать его на рассмотрение Еврокомиссии.