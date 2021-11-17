Юрист объяснила приостановку сертификации «Северного потока-2»

Руководитель юридической практики CM Grace Consulting Екатерина Орлова объяснила приостановку сертификации газопровода «Северный поток-2» Германией в беседе с газетой «Коммерсант».

По мнению юриста, это было сделано из-за того, что требуется урегулировать владение и пользование немецким отрезком трубопровода с контрактами «Газпрома». «Ведь структура "Газпрома" будет заключать соглашение с аффилированным оператором на использование немецкого отрезка», — пояснила она.

Как добавила Орлова, для большего уровня контроля необходима местная компания-оператор. При этом Nord Stream 2 AG зарегистрирована в швейцарском кантоне Цуг, который часто используется для оптимизации налогообложения. Сама Швейцария не является членом ЕС, а следовательно не подчиняется союзным директивам и решениям Еврокомиссии, как Германия.

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии уведомило «Газпром» и другие стороны соглашения по «Северному потоку-2», что приостановило сертификацию газопровода по юридическим причинам.