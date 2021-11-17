Регулятор ФРГ отказался комментировать запуск «Северного потока-2» в марте

Представитель Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) отказался комментировать информацию о возможном запуске российского газопровода «Северный поток-2» в марте 2022 года после приостановки его сертификации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я могу сказать только то, что мы сказали вчера в нашем пресс-релизе», — заявил представитель германского регулятора.

16 ноября Германия приостановила сертификацию газопровода «Северный поток-2». Источники в немецком правительстве отмечали, что запуск газопровода может быть отложен до марта 2022 года из-за проблем с сертификацией.

Они также указывали, что «Газпрому» необходимо создать дочернюю компанию швейцарского оператора проекта Nord Stream 2 AG, после чего передать ей собственность и права в Германии. Только после этого регулятор будет готов возобновить процесс сертификации, чтобы потом передать его на рассмотрение Еврокомиссии.