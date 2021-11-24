В Германии в течение дня представят коалиционный договор будущего правительства

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) окончательно согласовала коалиционный договор с партиями «Союз90/Зеленые» и Свободной демократической партией (СвПД), который станет основой для работы правительства ФРГ. Об этом сообщает ТАСС.

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СДПГ, либералы и «Зеленые» представят договор на пресс-коференции, которая состоится в 15:00 (17:00 по московскому времени). В соглашении отмечены аспекты внутренней и внешней политики и сценарии борьбы с изменениями климата, меры противодействия пандемии, а также закреплено распределение министерских портфелей.

Три партии в Германии ведут переговоры о формировании нового правительства ФРГ после состоявшихся 26 сентября выборов в бундестаг. Результаты переговоров должны были быть объявлены 23 ноября, однако обсуждения затянулись до глубокой ночи.

Ранее лидер СДПГ Олаф Шольц раскрыл межпартийные договоренности будущего коалиционного правительства. В достигнутом соглашении правительство ФРГ обещает в 2023 году вернуться к долговому тормозу, не вводить никаких новых налогов, отказаться от угля уже в 2030 году, модернизировать промышленность и решить социальные вопросы, связанные с отсутствием жилья и детской бедностью.