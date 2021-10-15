Лидер СДПГ раскрыл результаты переговоров о создании правящей коалиции

Социал-демократическая партия Германии договорилась сформировать правительство вместе с партией «зеленых» и либералами. Результаты переговоров о создании правящей коалиции раскрыл лидер СДПГ, кандидат на пост канцлера Германии Олаф Шольц, передает Suddeutsche Zeitung.

По словам политика, предварительный этап переговоров между СДПГ, Свободной демократической партией (СвДП) и партией «Союз-90/зеленые» завершился. «Нам удалось договорится по документу об итогах зондирующих переговоров, который станет основой для решения партий», — заявил Шольц.

Лидер СДПГ отметил, что в достигнутом соглашении речь идет о цифровизации правительства, модернизации промышленности, а также решаются основные социальные вопросы, связанные с отсутствием жилья и детской бедностью.

Также согласно межпартийным договоренностям будущее правительство обещает вернуться к долговому тормозу в 2023 году и не вводить никаких новых налогов, отказаться от угля уже в 2030 году, что на восемь лет раньше, чем планировалось ранее.