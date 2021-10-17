Политолог спрогнозировал будущее отношений России и Германии

Немецкий политолог Александр Рар спрогнозировал будущее отношений между Россией и Германией, если к власти придет кандидат на пост главы МИД от партии «Зеленых» Анналена Бербок. Об этом он заявил в интервью изданию «Украина.ру».

По его мнению, политическая сила имеет антироссийскую повестку. Если раньше партия была настроена радикально против США в преследовании целей пацифизма, то теперь она стала самой проамериканской в ФРГ, указал эксперт.

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«Я могу повторить, госпожа Бербок уже говорит, что если она станет министром, то будет с Россией разговаривать очень жестко. Для них на повестку дня встанет защита прав человека в России и попытка вернуть Россию в сторону западной демократии. Но мы все понимаем, что это нереальная затея», — подчеркнул Рар.

Он добавил, что Москва сама осознает, куда ей идти, а новая глава МИД «наткнется» на министра иностранных дел России Сергея Лаврова, после чего возникнут весьма сложные взаимоотношения. Политолог заключил, что решения останутся за будущем канцлером Олафом Шольцем, который производит впечатление человека, готового к сотрудничеству и прагматичного.

Ранее лидер победившей на выборах в Германии Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц заявил, что намерен заключить коалицию с «зелеными» и призвал Христианско-демократический союз (ХДС) уйти в оппозицию.

На прошедших 26 сентября выборах СДПГ победила с 25,7 процента голосов, а консервативный блок ХДС/Христианско-социального союза (ХСС) набрал всего 24,1 процента. Кандидат в канцлеры Германии от СДПГ Олаф Шольц хочет договориться о формировании коалиции до Рождества. На данный момент, до прихода к власти новой правящей коалиции, канцлерские полномочия остаются за Ангелой Меркель.

