Преемник Меркель намекнул на отставку

Председатель ХДС Армин Лашет намекнул, что готов к отставке после провала на выборах

Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет, которого называли возможным преемником канцлера Германии Ангелы Меркель, намекнул однопартийцам, что готов к отставке. Об этом пишет Reuters.

По словам политика, после провала на выборах партия «нуждается в новом старте». Лашет готов к тому, что в руководстве ХДС будут кадровые обновления, в связи с чем предполагает, что вскоре уступит свой пост другому.

На прошедших 26 сентября выборах в бундестаг победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 25,7 процента голосов. Консервативный блок ХДС/Христианско-социального союза (ХСС) получил 24,1 процента, показав худший результат в своей истории.

До прихода к власти новой правящей коалиции канцлерские полномочия останутся за Меркель. Кандидат в канцлеры Германии от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц хочет договориться о формировании коалиции до Рождества.