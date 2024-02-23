Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:11, 23 февраля 2024Мир

Бундестаг поддержал легализацию каннабиса в Германии

Бундестаг поддержал законопроект о частичной легализации марихуаны в Германии

Фото: Christian Mang / Reuters

Бундестаг поддержал легализацию каннабиса в Германии, изменения вступят в силу с 1 апреля. Об этом сообщает Deutsche Welle (DW) (внесено в РФ в реестр СМИ-иноагентов).

Отмечается, что законопроект, который частично легализует выращивание, сбыт и хранение каннабиса, направлен на борьбу с черным рынком и снижение преступности.

С 1 апреля совершеннолетним разрешат хранить для личного пользования до 25 граммов марихуаны или гашиша в чистом виде. Также можно будет выращивать дома до трех кустов конопли для использования в личных целях.

Кроме того, в Германии намерены открыть клубы любителей марихуаны, которые смогут выращивать больше растений и распространять выращенное среди своих членов.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал непростым решение о легализации марихуаны в стране. Политик признался, что сам никогда не употреблял каннабис.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления. Целью Украины станет Черное море

      Канада расширила антироссийский санкционный список

      Бывший тренер сборной Китая по футболу получил пожизненный срок за коррупцию

      Названа дата выхода нового сериала «Гарри Поттер»

      Зеленский заявил о проблемах с поставкой военной помощи от Запада

      Раскрыта дата визита Фон дер Ляйен в Киев

      На Украине заявили о готовности воевать с Северной Кореей

      Бундестаг поддержал легализацию каннабиса в Германии

      Минобороны показало видео уничтожения американского ЗРК Patriot

      Королева-консорт Камилла захотела исключить принца Гарри из завещания Карла III

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше