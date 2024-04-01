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11:05, 1 апреля 2024Мир

В Германии рассказали о последствиях легализации каннабиса

Глава минюста ФРГ Бушман: легализация каннабиса ослабит нагрузку на полицию

Фото: PxHere.com

Легализация каннабиса может ослабить нагрузку на судебную систему и полицию. О таких последствиях вступившего в силу закона рассказал министр юстиции Германии Марко Бушман, сообщает ТАСС.

«Данное изменение означает разовое увеличение объема работы, однако в перспективе это позволит разгрузить полицию и судебные органы», — заявил глава минюста ФРГ.

Бушман добавил, что из-за снижения нагрузки полиция и судебные органы «смогут расследовать еще более серьезные преступления».

По мнению министра юстиции, ранее существовавшие ограничения не предотвращали употребление каннабиса, а вынудили людей оказаться «в руках торговцев некачественной продукцией и сильнодействующими наркотиками».

22 марта бундесрат Германии одобрил законопроект о легализации каннабиса. Закон вступил в силу 1 апреля.

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      Елизавета Мытарева
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