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19:08, 17 апреля 2024Мир

В Швеции разрешили несовершеннолетним юридически сменить пол без операции

Парламент Швеции принял закон о юридической смене пола несовершеннолетними

Фото: Jeppe Gustafsson / Shutterstock / Fotodom

Парламент Швеции принял закон, которые разрешает несовершеннолетним юридически сменить пол без проведения операции. Об этом говорится в заявлении на сайте шведского парламента.

Отмечается, что 234 депутата поддержали Закон о гендерной идентичности, 94 выступили против. Новый закон упрощает смену пола «лицам, ощущающим принадлежность не к тому полу, пребывающим в гендерной дисфории».

«В регистре населения будет проще изменить пол. Лицу, достигшему 16-летнего возраста, должно быть разрешено изменить пол, указанный в регистре народонаселения, после упрощенной проверки гендерной идентичности», — говорится в тексте закона, который вступит в силу 1 июля 2025 года. Для этого теперь будет достаточно заключения врача, что он считает подтвержденным желание лица сменить свой пол, и одобрения Социального управления.

В настоящее время в Швеции желающий сменить пол должен быть совершеннолетним, а также пройти медицинское обследование и получить разрешение юридического совета Социального управления.

Ранее новый закон о смене пола приняли в Германии. По новому закону граждане страны смогут менять пол один раз в год. Кроме того, детям старше 14 лет для этого не потребуется письменное согласие родителей. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с этим решением заявила, что немецкие законодатели пробили очередное дно.

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      Семен Александров
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