Инициалы обеспеченных клиентов вышьют на шарфах и рюкзаках Burberry

Московский флагманский магазин бренда Burberry на Петровке предложил своим клиентам услугу персонализации — нанесения и вышивки монограммы на аксессуарах бренда. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании в четверг, 10 августа.

Персонализировать можно мужские и женские вещи: шарфы, пончо, бумажники, рюкзаки, сумки, брелоки, багажные бирки, футляры для игральных карт, кошельки. По общему правилу нанесение монограммы занимает два дня, но в непраздничный сезон, когда спрос на подарки относительно невысок, покупатель может получить готовое изделие в течение часа.

Burberry — один из старейших британских брендов, специализируется на производстве одежды, аксессуаров и парфюмерии класса люкс для мужчин, женщин и детей. Отличительные черты — бежевая клетка-тартан и логотип в виде вооруженного всадника. Компания основана в 1856 году. Летом 2017 года марка в сотрудничестве с известным парфюмером Франсисом Курджяном выпустила новый женский аромат My Burberry Blush.

