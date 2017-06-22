Dirk Bikkembergs предложил клиентам «грубую брутальность»

Бельгийский бренд Dirk Bikkembergs показал новую коллекцию одежды на Неделе моды в Милане. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 22 июня.

Линейка, по словам представителей марки, отражает «грубую брутальность». Некоторые элементы одежды дизайнеры позаимствовали у формы игроков в регби. В коллекцию вошли парки, блейзеры, брюки и пальто. При создании вещей использовались натуральные материалы: хлопок, лен, шерсть и кожа.

Бренд Dirk Bikkembergs основан бельгийским модельером Дирком Биккембергсом. Он входил в так называемую «антверпенскую шестерку» наряду с такими модельерами как Вальтер ван Бейрендонк (Walter Van Beirendonck), Анн Демельмейстер (Ann Demeulemeester), Дрис ван Нотен (Dries van Noten), Дирк ван Саен (Dirk Van Saene) и Марина Йи (Marina Yee).

Широкую известность они получили в середине 1980-х годов после показа своих коллекций на неделе моды в Лондоне.