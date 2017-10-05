В ЦУМе научат краситься под японок

В московском модном универмаге ЦУМ откроется корнер японского бренда декоративной косметики Shu Uemura, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы универмага в четверг, 5 октября.

Пространство оформлено в стиле Tokyo makeup atelier. 7 и 8 октября на пятом этаже ЦУМа будет реализован интерактивный проект Shu Universe в духе современного Токио, где гостям предложат профессиональный макияж от визажистов марки и небольшую выставку, посвященную истории бренда.

Shu Uemura — бренд косметики для ухода за кожей лица и макияжа, основанный бывшим голливудским визажистом Шу Уемурой в Японии в 1967 году. Первым продуктом стало очищающее масло Unmask, готовившее кожу к нанесению декоративной косметики. Первый бьюти-бутик бренда открылся в 1983 году. Один из популярных современных продуктов марки — набор накладных ресниц Tokyo Lash Bar, впервые выпущенный в 2006 году. В настоящее время компания продает свою продукцию через сеть бутиков и корнеров, а также в официальном интернет-магазине.