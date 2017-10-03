Россиянам предложат средства с маточным молочком за 320 тысяч рублей

Косметическая компания Valmont представила в России новый комплекс Essence of Bees. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-служба бренда во вторник, 3 октября.

В комплекс вошли лифтинг-сыворотка для кожи век, питательная маска и питательное масло для лица, содержащие мед (увлажняющее и восстанавливающее средство), прополис (обладающий очищающим и противовоспалительным действием) и маточное молочко, обеспечивающее регенерацию кожи.

Лимитированный набор из трех флаконов масла с чехлом из золота 750 пробы в форме пчельных сот в футляре-кофре из лакированного дерева предлагается за 320 тысяч рублей.

Фото: Valmont

Компания Valmont основана в 1905 году в швейцарском Монтре как клиника здоровья и красоты. Ее постоянными клиентами были писатели Жорж Сименон и Райнер Мария Рильке, модельер Коко Шанель, актриса Ингрид Бергман. Весной 2017 года марка представила крем-экран для кожи лица с высоким фактором защиты от UVA и UVB-лучей.