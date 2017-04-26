Valmont предложил женщинам крем-экран от солнечных лучей

Швейцарская марка Valmont представила новое средство для восстановления кожи лица. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 26 апреля.

Речь идет о креме-экране с высоким фактором защиты от UVA и UVB-лучей. По словам представителей марки, он не только предохраняет кожу от воздействия солнечных лучей, то также служит основой под макияж.

В продаже новинка появится в апреле, цена - 18055 рублей.

В феврале 2017 года марка Valmont выпустила лимитированную коллекцию масок Prime Renewing Pack. Средство устраняет признаки усталости, восстанавливает текстуру кожи и ее здоровый цвет. Среди поклонниц оно получило название «Маска Золушки».

Компания Valmont основана в 1905 году в швейцарском Монтре как клиника здоровья и красоты. Ее постоянными клиентами были писатели Жорж Сименон и Райнер Мария Рильке, модельер Коко Шанель, актриса Ингрид Бергман.

