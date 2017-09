Estee Lauder заставит кожу женщин сиять по ночам

Парфюмерно-косметическая компания Estee Lauder представила новый ночной лифтинговый крем Resilience Lift. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 28 сентября.

По утверждению производителя, он улучшает упругость кожи лица и шеи, стимулируя выработку коллагена в ночное время (это естественный период его синтеза) и придавая коже сияние. Средство можно применять по ночам или в качестве еженедельной маски. Комплекс Tri-Peptide Lift в составе крема воздействует на глубокие слои кожи, помогая подчеркнуть и укрепить контуры лица. При длительном применении средство маскирует мимические и возрастные морщины на лице и шее.

Компания Estée Lauder основана в 1946 году в США Эсте Лаудер и ее мужем Джозефом Лаудером. Первый магазин был открыт в 1948 году в универмаге Saks Fifth Avenue. Производит парфюмерию и косметику для женщин и мужчин. В 1968 году компания запустила бренд Clinique, специализирующийся на гипоаллергенных средствах. В корпорацию The Estée Lauder Companies Inc. в настоящее время входят бренды M.A.C, Aveda, Darphin и другие.

В сентябре 2017 года компания представила новый легкий тональный крем Duble Wear Nude SPF30 в девяти различных оттенках.