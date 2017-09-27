Lancome пообещала избавить от морщин за 28 дней

Косметическая марка Lancome представила новое средство для пилинга Visionnaire Crescendo, которое сможет избавить от морщин и сделать кожу гладкой за 28 дней. Об этом говорится в сообщении бренда, поступившем в редакцию Ленты.ру в среду, 27 сентября.

«Всего 28 ночей и два этапа ухода чтобы приблизиться к совершенству: морщины разглажены, сияющий цвет лица, поры незаметны, идеально гладкая кожа», — описали эффект от применения средства его создатели. Они добавили, что данный ночной двухфазный пилинг подходит женщинам с любым типом кожи.

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На сайте марки средство можно купить за пять тысяч рублей.

23 августа бренд представил новую коллекцию средств для макияжа, которая разрабатывалась вместе с дизайнером Олимпией Ле-Тан. Линейка получила название Olympia’s Wonderland.

Lancome — косметический бренд, основанный в 1935 году Арманом Петижаном. Первые пять ароматов марки во флаконах по эскизам Жоржа Делома были представлены на Всемирной выставке в Брюсселе (1935). Годом позже ассортимент бренда пополнился косметическими средствами. С 1964 года марка принадлежит компании L’Oreal.