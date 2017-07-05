Lancome призвала девушек забыть своих «бывших»

Косметическая марка Lancome представила новую линейку косметических средств под названием Monsieur Big. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 5 июля. Слоган рекламной кампании гласит: «Забудь своих бывших».

В коллекцию вошли стойкая тушь для ресниц, лайнер-маркер, карандаш для бровей со щеточкой кабуки, а также хайлайтер для бровей. Новинки будут представлены в фирменных магазинах.

Lancome — косметический бренд, основанный в 1935 году Арманом Петижаном. Первые пять ароматов марки во флаконах по эскизам Жоржа Делома были представлены на Всемирной выставке в Брюсселе (1935). Годом позже ассортимент бренда пополнился косметическими средствами. С 1964 года марка принадлежит компании L’Oreal.

Одна из новинок — аромат La Vie est Belle Bouquet de Printemps («Букет весны»). Он заключен в массивный и лаконичный флакон прозрачного стекла той же формы, что и предыдущие версии La Vie est Belle, горлышко флакона украшено розовым цветком из ткани.