Французы сравнили женщин с румяными куклами

Косметическая марка Lancome представила новую коллекцию средств для макияжа, которая разрабатывалась вместе с дизайнером Олимпией Ле-Тан. Линейка получила название Olympia’s Wonderland. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 23 августа.

В линейку вошли румяна для «кукольного румянца на щеках», палетки теней и помады. Последние представлены в нескольких оттенках: холодный фиолетовый Rouge de Rose 1955, винтажный розовый Couture 1962 , вишневый Anémone 1959 и пламенный красный Olympia 1980. Вся коллекция пропитана стилистикой 1950-х годов.

Фото: пресс-служба Lancome

Lancome — косметический бренд, основанный в 1935 году Арманом Петижаном. Первые пять ароматов марки во флаконах по эскизам Жоржа Делома были представлены на Всемирной выставке в Брюсселе (1935). Годом позже ассортимент бренда пополнился косметическими средствами. С 1964 года марка принадлежит компании L’Oreal.