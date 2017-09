Estee Lauder выпустил тональный крем для образа «без макияжа»

Компания Estee Lauder представила новый тональный крем Duble Wear Nude SPF30, который не ощущается на коже. Об этом говорится в пресс-релизе бренда, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 20 сентября.

По словам представителей, «это новое тональное средство с невесомой ультралегкой текстурой. Эффективная формула обеспечивает естественное покрытие и совершенно не ощущается на коже. Легкий, как вода, стойкий, как и вся линия средств Double Wear. Новое поколение тональных средств для создания естественного свежего образа "без макияжа"».

Тональный флюид представлен в 9 оттенках для кожи любого тона. Он доступен для покупки во всех магазинах Estee Lauder, а так же на сайте компании.

Компания Estée Lauder основана в 1946 году в США Эсте Лаудер и ее мужем Джозефом Лаудером. Первый магазин был открыт в 1948 году в универмаге Saks Fifth Avenue. Производит парфюмерию и косметику для женщин и мужчин. В 1968 году компания запустила бренд Clinique, специализирующийся на гипоаллергенных средствах. В корпорацию The Estée Lauder Companies Inc. в настоящее время входят бренды M.A.C, Aveda, Darphin и другие.