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13:27, 27 апреля 2024Силовые структуры

Защита обжаловала арест бывшего московского педиатра по делу о фейках

В Москве защита обжаловала арест бывшего педиатра по делу о фейках

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

В Москве защита обжаловала арест бывшего педиатра Надежды Буяновой, которая обвиняется в распространении фейков о Российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката.

По его словам, апелляционная жалоба уже подана.

Ранее сообщалось, что суд ужесточили меру пресечения Буяновой, отправив ее в СИЗО. Основанием для этого стал выезд женщины за пределы Москвы. Адвокат назвал арест подзащитной незаконным и подчеркнул, что мера пресечения в виде запрета определенных действий позволяла Буяновой покидать город без разрешения.

Уголовное дело в отношении педиатра поручил возбудить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По версии следствия, на приеме врач некорректно высказалась об отце ребенка, принимавшем участие в СВО. В СМИ сообщалось, что Буянова стала насмехаться над мальчиком, узнав, что ему не хватает отца, отдавшего жизнь при исполнении воинского долга.

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      Илона Палей
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