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13:23, 27 апреля 2024Забота о себе

Невролог назвала отличия деменции от забывчивости

Невролог Киндарова: при деменции человеку трудно сосредоточиться

Фото: Jay Bhadreshwara / Unsplash

Если человек забывает недавние разговоры или убирает вещи в непривычные места, это может говорить о развитии у него деменции. Эти и другие признаки необратимого поражения мозга назвала невролог Амина Киндарова в беседе со «Здоровьем Mail.ru».

Врач отметила, что для пожилых людей забывчивость может быть нормой. По ее словам, с возрастом многим становится труднее осваивать новые навыки, концентрироваться на нескольких задачах одновременно, нередко пожилые люди теряют вещи или забывают о чем-то.

В отличие от такой рассеянности, деменция имеет более выраженные симптомы, предупредила врач. Она уточнила, что люди с деменцией не могут освоить что-то новое, им трудно сосредоточиться даже на одном деле, их пугает необходимость планировать и принимать решения. «Человек забывает, что ему рассказывали совсем недавно и может многократно спрашивать одно и то же. Потерянные вещи часто находят в необычных местах, например, ключи от дома — в шкафчике в ванной», — привела пример Киндарова.

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Невролог добавила, что возрастное ухудшение памяти происходит часто, но не всегда. Так, у пожилых могут улучшиться некоторые аспекты работы мозга, например долгосрочная память, навыки и знания. Кроме того, по словам Киндаровой, 40 процентов случаев деменции можно предотвратить или отсрочить. Для этого она посоветовала постоянно учиться, работать, правильно питаться, заниматься спортом, контролировать вес и хронические заболевания.

Ранее хирург Вимвек Мурти предупредил, что одинокие люди живут меньше, общительных. По его мнению, социальная изоляция увеличивает риск болезней сердца, деменции, инсульта, что, в свою очередь, значительно повышает вероятность преждевременного ухода из жизни.

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      Екатерина Улитина
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