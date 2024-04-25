Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:28, 25 апреля 2024Забота о себе

Врач предупредил о плачевных последствиях одиночества

Хирург Мурти предупредил, что одинокие люди живут меньше общительных

Фото: Andy Li / Unsplash

Одинокие люди живут меньше общительных, так как чаще тревожатся, впадают в депрессию и сталкиваются с угрожающими жизни заболеваниями, предупредил хирург Вимвек Мурти. О плачевных последствиях одиночества он рассказал изданию The House.

По словам Мурти, кроме проблем с ментальным здоровьем, одиночество увеличивает риск развития физических заболеваний. Социально изолированные люди чаще сталкиваются с болезнями сердца, деменцией, инсультом, что, в свою очередь, значительно повышает вероятность преждевременного ухода из жизни, отметил врач.

Одиночество наносит больший вред здоровью, чем курение и ожирение

Вимвек Муртихирург

Социальные связи влияют не только на здоровье, но и на успешность человека во всех сферах жизни, продолжил врач. Когда общения недостаточно, это сказывается на успеваемости в учебе, карьере и отношениях, объяснил он.

Мурти уверен, что глобальное одиночество развилось по нескольким причинам. По его мнению, люди стали отдаляться друг от друга с появлением гаджетов. Несмотря на их плюсы, есть у них и огромный минус — личного общения стало меньше. «Сделать покупки или посмотреть фильм можно не выходя в магазин и кинотеатр, — прокомментировал специалист. — А раньше эти события были важными аспектами социального взаимодействия».

Еще одной причиной глобального одиночества врач назвал пандемию коронавируса, из-за которой люди долгое время были заперты по домам. В то же время он обнадежил, что шанс исправить ситуацию есть. Для этого Мурти призвал людей проявлять активность и больше общаться, например чаще встречаться с друзьями и родными, а не только созваниваться с ними по телефону.

Материалы по теме:
Жажда крови и денег. Как одержимый миллиардер из США бьется за молодость дикими методами и торгует бессмертием
Жажда крови и денег.Как одержимый миллиардер из США бьется за молодость дикими методами и торгует бессмертием
2 июня 2023
«Уже сейчас люди могут жить до 120 лет» Как продлить жизнь и оставаться здоровым как можно дольше? Отвечает профессор
«Уже сейчас люди могут жить до 120 лет»Как продлить жизнь и оставаться здоровым как можно дольше? Отвечает профессор
17 августа 2023

Ранее глава программы «Московское долголетие» Владимир Филиппов перечислил четыре секрета долгой и активной жизни. Среди них он особо выделил физическую активность и интеллектуальный труд.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-разведчик сообщил о 75 французских наемниках и агентах, воевавших за ВСУ. Они могли участвовать в боях за Мариуполь

      Россиянка оказалась вынуждена переводить деньги ушедшему на СВО сыну

      В России заявили об обиде из-за действий WADA

      Стало известно о проблемах со здоровьем у Маслякова

      Бизнес захотел обсудить с Путиным защиту от национализации

      Нюша снялась в откровенном образе и показала фото фанатам

      Влюбленная девушка стала одержима мужчиной из-за заболевания

      В Белоруссии рассказали о разработке лазерного оружия

      Врач предупредил о плачевных последствиях одиночества

      В Петербурге Porsche попытался проехать по разведенному мосту

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше