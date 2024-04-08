Перечислены четыре секрета долголетия

Глава «Московского долголетия» Филиппов: одиночество сокращает жизнь на 5-6 лет

Замруководителя департамента труда и соцзащиты Москвы, глава программы «Московское долголетие» Владимир Филиппов перечислил четыре секрета долгой и активной жизни. Его слова цитирует News.ru.

Первым правилом долголетия Филиппов назвал физическую активность. Он уточнил, что в пожилом возрасте спорт должен приносить удовольствие, поэтому посоветовал заниматься тем, что действительно нравится. Хорошими вариантами, по мнению Филиппова, являются скандинавская ходьба, традиционная гимнастика и восточные практики.

Вторым секретом долгой жизни, по мнению Филиппова, является интеллектуальный труд. Он уточнил: в Японии, где активно изучают долголетие, исследования доказали, что люди, которые регулярно читали или разгадывали кроссворды, в среднем жили на четыре года дольше. При этом, по словам специалиста, одиночество, отсутствие социальных контактов и теплого общения сокращают жизнь на пять-шесть лет.

Наконец, четвертым правилом долгой жизни Филиппов назвал профилактику заболеваний, а также своевременное посещение врачей для выявления возможных заболеваний на ранних стадиях.

Ранее британский профессор геронтологии Клэр Стивс рассказала, что лучшим методом профилактики деменции являются тренировки с отягощениями. Людям без необходимой физической подготовки она посоветовала заняться любой физической активностью, например выходить на прогулку не менее трех раз в неделю.