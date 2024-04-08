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14:35, 8 апреля 2024Забота о себе

Перечислены четыре секрета долголетия

Глава «Московского долголетия» Филиппов: одиночество сокращает жизнь на 5-6 лет

Фото: Lordn / Shutterstock / Fotodom

Замруководителя департамента труда и соцзащиты Москвы, глава программы «Московское долголетие» Владимир Филиппов перечислил четыре секрета долгой и активной жизни. Его слова цитирует News.ru.

Первым правилом долголетия Филиппов назвал физическую активность. Он уточнил, что в пожилом возрасте спорт должен приносить удовольствие, поэтому посоветовал заниматься тем, что действительно нравится. Хорошими вариантами, по мнению Филиппова, являются скандинавская ходьба, традиционная гимнастика и восточные практики.

Вторым секретом долгой жизни, по мнению Филиппова, является интеллектуальный труд. Он уточнил: в Японии, где активно изучают долголетие, исследования доказали, что люди, которые регулярно читали или разгадывали кроссворды, в среднем жили на четыре года дольше. При этом, по словам специалиста, одиночество, отсутствие социальных контактов и теплого общения сокращают жизнь на пять-шесть лет.

Наконец, четвертым правилом долгой жизни Филиппов назвал профилактику заболеваний, а также своевременное посещение врачей для выявления возможных заболеваний на ранних стадиях.

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      Екатерина Улитина
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