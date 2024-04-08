Раскрыт способ предотвращения деменции

Профессор Стивс посоветовала гулять 45 минут для предотвращения деменции

Вести активный образ жизни — это первое, что можно сделать, чтобы защитить мозг от старческой дегенерации, убеждена профессор геронтологии в Королевском колледже Лондона Клэр Стивс. Ее советы по предотвращению деменции приводит HuffPost.

Стивс отметила, что в профилактике деменции наилучшие результаты показывают тренировки с отягощением, однако пользу приносит любая физическая активность. «Чтобы улучшить свое когнитивное здоровье, вы должны делать больше упражнений, чем делаете сейчас, если только вы не олимпийский спортсмен», — раскрыла профессор способ сохранения молодости ума. Она посоветовала увеличить интенсивность любой физической активности на треть.

Если же человек не занимается спортом и у него нет активной работой, то начинать лучше всего с ходьбы, полагает Стивс. По ее мнению, оптимальная продолжительность пешей прогулки для предотвращения деменции составляет 45 минут. Гулять надо не менее трех раз в неделю, заключила профессор.

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