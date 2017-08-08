Estee Lauder предложила BB крем-«подушку»

Компания Estée Lauder представила новую коллекцию косметики, сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 8 августа.

Среди новинок — компактный BB крем-кушон Double Wear, многофункциональная компактная пудра и хайлайтер Perfectionist 2 в 1 и линия матовых губных помад Pure Color Envy Matte.

BB крем-кушон с увлажняющими компонентами предлагается в новой форме — с аппликатором в виде губчатой подушечки-кушона, которая обеспечивает равномерное нанесение. Покрытие помогает скрыть расширенные поры, мимические морщины и другие несовершенства кожи и держится восемь часов. Средство Perfectionist 2 в 1 объединяет качества легкой пудры и хайлайтера с эффектом лифтинга: пудра обеспечивает гладкое матовое покрытие без жирного блеска, хайлайтер с перламутровыми частицами придает коже сияние и создает эффект лифтинга. Помады Pure Color Envy Matte предлагаются с тремя разными текстурами — классической, полупрозрачной и с эффектом металлик.

Фото: пресс-служба Estee Lauder 1 /2

Компания Estée Lauder основана в 1946 году в США Эсте Лаудер и ее мужем Джозефом Лаудером. Первый магазин был открыт в 1948 году в универмаге Saks Fifth Avenue. Производит парфюмерию и косметику для женщин и мужчин. В 1968 году компания запустила бренд Clinique, специализирующийся на гипоаллергенных средствах.

В корпорацию The Estée Lauder Companies Inc. в настоящее время входят бренды M.A.C, Aveda, Darphin и другие. В июле 2017 года Estée Lauder пополнила свою коллекцию Nutritious новой линией Nutritious Micro-Algae с экстрактом водорослей.