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13:28, 27 апреля 2024Экономика

В Beribit ответили на претензии разъяренных криптоинвесторов

Криптобиржа Beribit объяснила заморозку средств клиентов «балансовым аудитом»

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Криптобиржа Beribit ответила на требования разъяренных криптоинвесторов по возврату вложенных ими средств. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале площадки.

В управлении компанией произошли изменения, говорится там. Три дня назад руководить биржей начала новая команда, которую возглавил совет директоров. При этом в процессе передачи управленческой документации были выявлены несостыковки в балансовой отчетности.

Сейчас биржа проводит балансовый аудит, который привел к накоплению заявок на пополнение счетов и вывод средств, сообщили в Beribit. Компания добавила, что прилагает усилия для их быстрой обработки. На проведение всех проверок, по ее данным, уйдет от одного до пятнадцати рабочих дней. За время ожидания клиентам будет предоставлена компенсация, заверили там.

В субботу, 27 апреля, в канале появилась информация о том, что первая партия выплат для клиентов, чьи счета прошли аудит, будет осуществлена сегодня, в 16 часов.

Ранее криптоинвесторы собрались у офиса криптобиржи в башне «Федерация» комплекса «Москва-Сити». Они сообщили о замороженных активах на 400 миллионов рублей. Сотрудники биржи при этом попытались скрыться через черный ход, сообщил Telegram-канал Mash. Сделать этого им не удалось, после чего площадка опубликовала сообщение о скорых выплатах.

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      Лилиана Набиуллина
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