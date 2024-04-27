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13:25, 27 апреля 2024Культура

Амаяк Акопян рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

Иллюзионист Акопян отказался лечить проблемы с позвоночником за границей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Заслуженный артист России, известный иллюзионист Амаяк Акопян рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. Его слова приводит Prozvezd.

Акопян сообщил, что много лет страдает от проблем с позвоночником и пьет обезболивающие препараты. Сейчас ему необходима операция по «вставлению железок». «Сейчас у меня действительно очень сложная ситуация. Мне нужен хороший нейрохирург, потому что со спиной — беда», — признался он.

Иллюзионист отметил, что отказался от лечения за границей. «Не хочу ни в Германию, ни в Израиль, ни в Америку — никуда не хочу! Я верю только нашим медикам», — отметил он. Акопян также рассказал, что на его состояние повлияла профессиональная деятельность: все трюки он выполнял без дублеров, поэтому у него были переломы и трещины позвоночника.

Ранее народный артист РСФСР, основатель московского Театра кошек, дрессировщик Юрий Куклачев рассказал о своем восстановлении после перенесенного инфаркта.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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