Куклачев рассказал о восстановлении после перенесенного инфаркта

Куклачев признался, что его сердце не подлежало жизни после инфаркта

Народный артист РСФСР, основатель московского Театра кошек, дрессировщик Юрий Куклачев рассказал о своем восстановлении после перенесенного инфаркта. Его слова приводит «Пятый канал».

Артист выразил благодарность врачам и признался, что счастлив из-за того, что медицина так развита. По его словам, медикам удалось восстановить его сердце, которое не подлежало жизни.

И вот я уже хожу — 100 метров прошел по коридору. Так что идет восстановление. Скоро мы встанем в строй и будем вместе радовать детей и всю Россию Юрий Куклачев

Куклачев добавил, что его выздоровлению поспособствовала поддержка людей со всего мира — из Америки, Австралии, Японии и Африки.

«Люди, понимаете, — их энергия помогла мне выстоять в этой очень сложной, трудной ситуации. А теперь я должник перед вами перед всеми. Спасибо вам!» — подчеркнул артист.

Ранее стало известно, что в больницу к Куклачеву не пустили любимого кота.

12 апреля артисту стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Он перенес обширный инфаркт. Позднее дрессировщик сообщил, что во время операции у него случилась остановка сердца.