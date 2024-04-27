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13:00, 27 апреля 2024Культура

Куклачев рассказал о восстановлении после перенесенного инфаркта

Куклачев признался, что его сердце не подлежало жизни после инфаркта
Юрий Куклачев

Юрий Куклачев. Фото: Дмитрий Киселев / Коммерсантъ

Народный артист РСФСР, основатель московского Театра кошек, дрессировщик Юрий Куклачев рассказал о своем восстановлении после перенесенного инфаркта. Его слова приводит «Пятый канал».

Артист выразил благодарность врачам и признался, что счастлив из-за того, что медицина так развита. По его словам, медикам удалось восстановить его сердце, которое не подлежало жизни.

И вот я уже хожу — 100 метров прошел по коридору. Так что идет восстановление. Скоро мы встанем в строй и будем вместе радовать детей и всю Россию

Юрий Куклачев

Куклачев добавил, что его выздоровлению поспособствовала поддержка людей со всего мира — из Америки, Австралии, Японии и Африки.

«Люди, понимаете, — их энергия помогла мне выстоять в этой очень сложной, трудной ситуации. А теперь я должник перед вами перед всеми. Спасибо вам!» — подчеркнул артист.

Ранее стало известно, что в больницу к Куклачеву не пустили любимого кота.

12 апреля артисту стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Он перенес обширный инфаркт. Позднее дрессировщик сообщил, что во время операции у него случилась остановка сердца.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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